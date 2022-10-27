Синоптик предупредил о сильных осадках в ряде регионов РФ в ближайшие два дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие два дня в нескольких регионах России ожидаются сильные осадки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Калужской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму ожидаются интенсивные дожди.

В Ненецком автономном округе и Республике Коми, продолжил метеоролог, в ближайшие дни ожидаются сильные метели.

"Если говорить о самом неблагоприятном, то в Ненецком автономном округе ожидается сильный снег, метель, ветер до 20–22 метров в секунду", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал, что предстоящая зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой.

Синоптик пояснил, что изменение климата ведет к непредсказуемости погодных явлений, поэтому на температуру воздуха этой зимой будут влиять ряд факторов.



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