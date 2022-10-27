Москвичей предупредили о "барической пиле" в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В скором времени синоптики ожидают в столице возникновение "барической пилы" – резких перепадов атмосферного давления. Информацией об этом поделился ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, жители столицы смогут почувствовать резкие перепады атмосферного давления. Оно будет изменяться с 752 миллиметров ртутного столба 28 октября до 734 миллиметров ртутного столба 30 октября, после этого вновь стоит ожидать сильную нестабильность.

"Такая "барическая пила" с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей", – цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал жителям Москвы, что на следующей неделе в городе может быть мокрый снег и ночные заморозки.

Он попросил водителей поменять летнюю резину как можно скорее.

Помимо этого, Леус предупредил, что уже с понедельника, 31 октября, в Москве будут ночные заморозки, а воздух днем прогреется только до 2–4 градусов. По его словам, потепления ждать не стоит.

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