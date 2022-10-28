Москвичей предупредили о минусовых температурах и мокром снеге

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В ночь на понедельник, 31 октября, температура воздуха в Москве опустится ниже нуля, рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова. Местами ожидается гололедица и осадки, предупредила синоптик.

"Понижение температуры от -3 до +2 в ночь на понедельник. <...> Возможен мокрый снег, потому что где-то плюс еще может остаться, где-то минус, но в небольшом количестве", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

Макарова подчеркнула, что в прогнозе Гидрометцентра обозначен не мокрый снег, а именно осадки, поскольку их количество будет небольшим.

О понижении температуры в столичном регионе с понедельника ранее предупреждал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, уже во второй половине воскресенья начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ветром с порывами до 15–20 метров в секунду.

Утром в понедельник, 31 октября, по данным синоптика, в Москве ожидается 10 градусов тепла, днем столбики термометров могут показать уже 5–7 градусов, а вечером температура составит 1–3 градуса. Дожди превратятся в мокрый снег, видимость ухудшится до нескольких километров.



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