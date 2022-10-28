Москвичей предупредили о длительном тумане

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Накрывший столичный регион туман может продержаться еще некоторое время, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Вероятность того, что туман продержится длительное время, очень высока, и единственный фактор, который будет оказывать влияние на этот туман, это усиление скорости ветра", – отметил метеоролог.

По словам Синенкова, туман не рассеется даже при увеличении скорости ветра в середине дня. Однако, уточнил синоптик, видимость должна стать лучше. Кроме того, ночью вероятность тумана будет увеличиваться, а днем видимость будет улучшаться до 1–1,5 километра.

Метеоролог пояснил, что подобные туманы называются адвективными. Они образовываются, когда на холодную подстилающую поверхность приходит теплый влажный воздух.

"Он охлаждается от этой поверхности, и как раз относительная влажность возрастает до 100% и начинается конденсация водяного пара, образуются капельки воды", – указал синоптик.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала теплые выходные. По словам синоптика, в субботу, 29 октября, столбики термометров в Москве могут показать от 4 до 6 градусов. При этом максимальная температура в регионе может дойти до показателей в 10 градусов. В воскресенье, 30 октября, погода также будет слишком теплой для конца месяца.



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