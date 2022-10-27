12:56Общество
Синоптик пообещал москвичам температуру выше нормы в начале ноября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В первые дни ноября москвичей ждет переменчивая погода. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По прогнозам синоптика, в ночь на 1 ноября столбики термометров опустятся до 0…5 градусов. Днем воздух прогреется до 7 градусов.
При этом во второй день ноября температура в городе ожидается выше климатической нормы, добавил Цыганков.
Специалист отметил, что в конце октября погода также будет переменчивой.
"Суббота, 29 октября, – наверное, самые теплые сутки на этой неделе. Будет облачная погода, ночью небольшой дождь, днем тоже дождь. Температура ночью составит 6…8 градусов, днем поднимется до 9...11 градусов, будет юго-западный ветер до 10 метров в секунду", – уточнил Цыганков.
В воскресенье, 30 октября, давление начнет немного расти, поэтому температурный фон будет понижаться, продолжает он. Прогнозируется облачная погода. Ночью возможен дождь, небольшие осадки будут и днем. В дневные часы воздух прогреется до 7...9 градусов.
"В понедельник, 31 октября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, но где-то небольшие могут выпасть. Ночные температуры – около 0, дневные составят где-то 2…7 градусов", – заключил синоптик.
Ранее москвичам рассказали, какой может быть предстоящая зима. По прогнозам начальника отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николая Терешонка, рекордный морозов в городе не ожидается. Вероятнее всего, погода будет умеренно холодной. Не исключены и периоды оттепели. Кроме того, столичная зима в этом году должна быть снежной, считает эксперт.
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