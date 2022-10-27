Синоптик пообещал москвичам температуру выше нормы в начале ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В первые дни ноября москвичей ждет переменчивая погода. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По прогнозам синоптика, в ночь на 1 ноября столбики термометров опустятся до 0…5 градусов. Днем воздух прогреется до 7 градусов.

При этом во второй день ноября температура в городе ожидается выше климатической нормы, добавил Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета 2 ноября облачно, может быть кратковременный дождь. За счет того, что облачность, ночью потеплее, будет 2…5 градуса. Днем ожидается 7…9 градусов. Температура выше нормы. Не жарко, но выше нормы.

Специалист отметил, что в конце октября погода также будет переменчивой.

"Суббота, 29 октября, – наверное, самые теплые сутки на этой неделе. Будет облачная погода, ночью небольшой дождь, днем тоже дождь. Температура ночью составит 6…8 градусов, днем поднимется до 9...11 градусов, будет юго-западный ветер до 10 метров в секунду", – уточнил Цыганков.

В воскресенье, 30 октября, давление начнет немного расти, поэтому температурный фон будет понижаться, продолжает он. Прогнозируется облачная погода. Ночью возможен дождь, небольшие осадки будут и днем. В дневные часы воздух прогреется до 7...9 градусов.

"В понедельник, 31 октября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, но где-то небольшие могут выпасть. Ночные температуры – около 0, дневные составят где-то 2…7 градусов", – заключил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, какой может быть предстоящая зима. По прогнозам начальника отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николая Терешонка, рекордный морозов в городе не ожидается. Вероятнее всего, погода будет умеренно холодной. Не исключены и периоды оттепели. Кроме того, столичная зима в этом году должна быть снежной, считает эксперт.



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