Москвичей предупредили о похолодании до минус 2–3 градусов на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С понедельника, 31 октября, в столичном регионе ожидается снег и похолодание до минус 2–3 градусов в дневное время, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В понедельник уже уверенно прохладная погода <...>. Ожидаются небольшой снег и мокрый снег, даже без дождя", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Ночью в понедельник температура опустится до 4 градусов мороза. Во вторник, 1 ноября, продолжил синоптик, осадки станут менее интенсивными, а дневная температура будет около 0 градусов.

По словам Вильфанда, похолодание может показаться сильным, но именно такой температурный фон близок к многолетним значениям.

В выходные в столице ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица. В субботу, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра, температура воздуха составит 9–12 градусов тепла и будет соответствовать показателям сентября.



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