В Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы и ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России продлил действие желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте организации.

Предупреждение о ветре с порывами до 15–20 метров в секунду будет действовать в столичном регионе до 21:00 понедельника, 31 октября.

Предупреждение о гололедице в Москве будет действовать с 19:00 воскресенья, 30 октября, до 19:00 понедельника, 31 октября. В Московской области повышенный уровень погодной опасности объявлен с 18:00 30 октября до 21:00 31 октября.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Как рассказал заместитель мэра города Петр Бирюков, в Москве усилится ветер до 20 метров в секунду. Кроме того, в ночь на понедельник может выпасть первый снег, ожидается прирост до 1 сантиметра.

На круглосуточное дежурство выведены 1,5 тысяч аварийных бригад. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Горожанам напомнили, что в период непогоды нельзя укрываться под деревьями. Кроме того, не следует парковать в таких местах автомобили.

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