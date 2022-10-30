Жителям столичного региона рассказали о погоде в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 30 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя со снегом и температурой от 7 до 9 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Облачно. Небольшие осадки (дождь со снегом). Температура воздуха в Москве составит 7–9 градусов тепла, к вечеру понижение до 1 градуса тепла, по области – от 4 до 9 градусов, к вечеру понижение температуры до минус 1 градуса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе будет дуть северо-западный ветер от 8 до 13 метров в cекунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду. Барометры покажут 734 миллиметра ртутного столба.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 15–20 метров в секунду, который сохранится в городе до вечера 30 октября. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00. Горожан попросили избегать шатких конструкций, а также не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.

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