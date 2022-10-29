Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера воскресенья

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителей столицы предупредили о сильном ветре, который сохранится в городе до вечера воскресенья, 30 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 9:00 до 21:00 30 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду", – уточнили в главном управлении ведомства по городу.

Москвичей попросили избегать шатких конструкций, а также не укрываться и не парковать автомобили под деревьями. Особую важность приобретает соблюдение правил дорожного движения – рекомендуется снизить скорость и не совершать резких маневров.

По информации Гидрометцентра России, в субботу, 29 октября, в столичном регионе ожидается теплая погода с осадками. В Москве воздух прогреется до 9–11 градусов, в Московской области – до 7–12 градусов.

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