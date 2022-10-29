Дождь и до 12 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Теплую, но дождливую погоду пообещали жителям столичного региона в субботу, 29 октября, сообщает Гидрометцентр России.

В частности, в Москве воздух прогреется до 9–11 градусов, а по области – до 7–12 градусов. Будет облачно. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду

Атмосферное давление составит 743 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что с понедельника, 31 октября, в столичном регионе ожидается снег и похолодание до минус 2–3 градусов в дневное время.

Ночью в понедельник температура опустится до 4 градусов мороза, отметил он. Во вторник, 1 ноября, по словам синоптика, осадки станут менее интенсивными, а дневная температура будет около 0 градусов.



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