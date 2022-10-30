Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Как рассказал заместитель мэра города Петр Бирюков, в Москве до 20 метров в секунду усилится ветер. Кроме того, в ночь на понедельник может выпасть первый снег, ожидается прирост до 1 сантиметра.

"В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров", – заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что на круглосуточное дежурство выведены 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Жилые и нежилые сооружения, объекты транспорта и торговли, а также стройки защищены от порывов ветра. Городские службы также отслеживают состояние улично-дорожной сети.

Горожанам напомнили, что в период непогоды нельзя укрываться под деревьями. Кроме того, не следует парковать в таких местах автомобили.

По информации Гидрометцентра РФ, 30 октября в столичном регионе ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и снега. Температура воздуха в Москве установится на уровне 7–9 градусов тепла.

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