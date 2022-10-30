Парк Горького в Москве временно закрыли из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парк Горького в Москве временно закрыли для посещения из-за непогоды. Об сообщается на официальном сайте парка.

Руководство пообещало дополнительно объявить об открытии парка на сайте и в своих социальных сетях.

Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Синоптики сообщили, что порывы ветра до 15–20 метров в секунду будут наблюдаться в столице до 21:00 31 октября.



В отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал снег

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