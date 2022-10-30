17:53Город
Парк Горького в Москве временно закрыли из-за непогоды
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Парк Горького в Москве временно закрыли для посещения из-за непогоды. Об сообщается на официальном сайте парка.
Руководство пообещало дополнительно объявить об открытии парка на сайте и в своих социальных сетях.
Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Синоптики сообщили, что порывы ветра до 15–20 метров в секунду будут наблюдаться в столице до 21:00 31 октября.
В отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал снег
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