Столичных водителей предупредили о сильной гололедице на дорогах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автомобилистам следует держать дистанцию и ездить медленно по дорогам Москвы из-за сильной гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На дорогах сейчас очень скользко. Езда на летней резине опасна", – говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы в общей сложности столкнулись 54 автомобиля. Так, на стакаде на Рябиновой улице столкнулись около 20 автомобилей. В результате пострадали два человека. ДТП с участием нескольких машин произошло и на Рублевском шоссе. В результате для движения в сторону Кутузовского проспекта и МКАД заняты по две полосы из трех.



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