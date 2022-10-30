Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы до 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности и-за гололедицы продлили в Москве и области до 19:00 1 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Кроме того, синоптики предупредили и о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15–20 метров в секунду. Предупреждение об этом явлении будет действовать до 10:00 31 октября.

Ранее в Центре организации дорожного движения призвали столичных водителей отказаться от поездки на летней резине утром 31 октября из-за прогнозируемых снега и гололеда. В комплексе городского хозяйства пояснили, что в таких условиях использование летней резины может привести к ДТП.



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