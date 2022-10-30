Столичных автомобилистов призвали отказаться от поездки на летней резине утром 31 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Центра организации дорожного движения рекомендовали столичным автомобилистам из-за прогнозируемых снега и гололеда не выезжать на летней резине утром 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве пояснили, что в столице идет снег, а ночью температура воздуха опустится ниже нуля. Использование летней резины в таких условиях, отметили в комплексе, может привести к ДТП.

"Если еще не поменяли резину, советуем завтра использовать городской транспорт для поездок – там сухо, тепло и безопасно", – говорится в сообщении.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о порывах ветра до 15–20 метров в секунду и гололедице. По данным министерства, опасные условия в столице будут сохранятся в период с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября. В комплексе городского хозяйства пообещали в случае необходимости провести противогололедную обработку дорог.



В отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал снег

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