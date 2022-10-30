Свыше 50 автомобилей столкнулись на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве произошло несколько аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По его словам, в результате пострадали пять человек, среди которых один ребенок.

В пресс-службе столичного управления МВД РФ рассказали Агентству "Москва", что на эстакаде на Рябиновой улице столкнулись около 20 автомобилей. В результате двоих людей госпитализировали. По данным столичного Дептранса, движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Кроме того, в департаменте рассказали и о столкновении нескольких автомобилей в районе дома 127 на Рублевском шоссе. В результате для движения в сторону Кутузовского проспекта и МКАД заняты по две полосы из трех.

Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 19:00 1 ноября.

До этого в ЦОДД призвали столичных водителей отказаться от поездки на летней резине утром 31 октября из-за прогнозируемых снега и гололеда. В комплексе городского хозяйства пояснили, что в таких условиях использование летней резины может привести к ДТП.



В ГИБДД призвали водителей не садиться за руль машины с летней резиной

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