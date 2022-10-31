Европейскую часть РФ в течение недели ожидают легкие морозы – синоптик

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В большинстве регионов европейской части России в течение рабочей недели ожидаются легкие морозы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, перемещение холодных воздушных масс создаст примерно однородный режим погоды от Архангельска до севера Ростовской области.

"В Москве и области прогнозируется ночью 0 – минус 5 градусов, днем – 0–5 градусов тепла в течение рабочих дней. Примерно такая же температура ожидает остальные регионы", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Санкт-Петербурге, продолжил Вильфанд, благодаря сглаживающему эффекту Балтийского моря, ночи будут теплее примерно на два градуса, чем в других регионах европейской части России.

В Рязанской, Владимирской, Орловской и Курской областях, а также в Приволжском федеральном округе, отметил синоптик, будет примерно та же температура.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега. По его словам, это произойдет из-за арктического вторжения.



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