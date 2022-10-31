07:37Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе развязки с Рублевским шоссе
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 61-го километра МКАД. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.
Речь идет о развязке с Рублевским шоссе. На место аварии прибыли оперативные службы города. Специалисты выяснят причину и обстоятельства ДТП. Информация о пострадавших уточняется.
Автомобилистов предупредили, что движение в районе аварии затруднено – заняты три полосы из пяти. Водителей попросили объезжать по возможности этот участок.
Ранее около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде на Рябиновой улице в Москве. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.
Для обогрева пострадавших на место ДТП отправили автобус Мосгортранса. Из-за происшествия движение в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто. На устранение последствий аварии потребовалось 6,5 часа.
Движение затруднено на Рублевском шоссе из-за ДТП
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