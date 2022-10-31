Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе развязки с Рублевским шоссе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 61-го километра МКАД. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.

Речь идет о развязке с Рублевским шоссе. На место аварии прибыли оперативные службы города. Специалисты выяснят причину и обстоятельства ДТП. Информация о пострадавших уточняется.

Автомобилистов предупредили, что движение в районе аварии затруднено – заняты три полосы из пяти. Водителей попросили объезжать по возможности этот участок.

Ранее около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде на Рябиновой улице в Москве. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.

Для обогрева пострадавших на место ДТП отправили автобус Мосгортранса. Из-за происшествия движение в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто. На устранение последствий аварии потребовалось 6,5 часа.



Движение затруднено на Рублевском шоссе из-за ДТП

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