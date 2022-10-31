Проезжую часть на Рябиновой улице освободили после ДТП с участием нескольких автомобилей

Фото: Москва 24

Проезжая часть на улице Рябиновая освобождена после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На устранение последствий аварии, которая произошла накануне поздно вечером, потребовалось 6,5 часов. Движение на улице Рябиновая в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто. По информации столичного главка МВД, общее число поврежденных машин составило около 20.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали. Для обогрева людей на месте аварии находился автобус Мосгортранса.

В воскресенье вечером на западе Москвы произошло сразу несколько аварий. В общей сложности участниками ДТП стали 54 легковые машины, мотоцикл и автобус. По данным экстренных служб, пострадали пять человек, среди которых один ребенок.



Появились кадры массовой аварии на Рябиновой улице в Москве

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