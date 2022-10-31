Мужчина сбил шестилетнего ребенка и оставил его на дороге в Новосибирской области

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Мужчина сбил шестилетнего мальчика, а после оставил его лежать на дороге и скрылся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Новосибирской области.

По данным министерства, происшествие случилось около 18:00 (14:00 по московскому времени) на улице Володарского в городе Татарске. Водитель на иномарке наехал на ребенка, а после скрылся с места ДТП. На видео, которое попало в Сеть, видно, как мужчина сбивает мальчика, выходит из машины, осматривает пострадавшего, а после садится в автомобиль и уезжает.

"Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Машину объявили в розыск, однако через некоторые время водитель самостоятельно пришел в отдел полиции. Им оказался 67-летний местный житель. Медосвидетельствование показало, что мужчина в момент происшествия был трезв.

Против водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 Кодекса об Административных правонарушениях ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 Уголовного кодекса РФ ("Оставление в опасности").

По данным ряда СМИ, водителем оказался директор местного ДРСУ и районный депутат.

Ранее сообщалось, что в ульяновском Димитровграде столкнулись автобус и грузовик. В результате происшествия пострадали шесть человек. Среди них двое несовершеннолетних детей – 2005 и 2006 годов рождения. Троим из пострадавших оказали медицинскую помощь, еще троих осмотрели и отпустили домой.



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