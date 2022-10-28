Семь человек погибли в результате ДТП в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о смертельном ДТП, которое случилось в Шебекинском городском округе. В результате аварии погибли семь человек. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о семи погибших и трех пострадавших", – говорится в его публикации.

Как отметил губернатор, медики отправились к месту происшествия для помощи пострадавшим.

Ранее ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в ульяновском Димитровграде. В результате аварии пострадали шесть человек.

Транспортные средства столкнулись днем 25 октября на проспекте Автостроителей. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних детей – 2005 и 2006 годов рождения. Троим оказали необходимую медицинскую помощь, еще троих осмотрели и отпустили домой.



ДТП с участием иномарки и полицейского мотоцикла произошло в центре Москвы

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