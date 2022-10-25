Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Ульяновской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в ульяновском Димитровграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Транспортные средства столкнулись днем 25 октября на проспекте Автостроителей.

Среди пострадавших двое несовершеннолетних детей – 2005 и 2006 годов рождения. Троим из пострадавших оказали медицинскую помощь, еще троих осмотрели и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что маршрутка врезалась в отбойник и опрокинулась на 29-м километре Киевского шоссе. В автобусе находились 25 человек. В результате аварии пострадали десять человек, погибла 35-летняя женщина.



Один человек погиб в аварии на Киевском шоссе в ТиНАО

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