Движение на Пятницком шоссе в сторону области затруднено из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Пятницком шоссе в сторону области осложнено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что авария произошла в районе дома 1. Заняты три полосы из трех. Водителям рекомендовали объезжать данный участок дороги.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

В воскресенье вечером на западе Москвы произошло несколько аварий с участием более 50 автомобилей. Порядка 20 машин столкнулись на Рябиновой улице.

Еще несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 21. На Кутузовском проспекте произошла авария с участием автобуса, мотоцикла и 12 автомобилей.

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