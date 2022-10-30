Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте

Автобус, мотоцикл и 12 автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте. По данным экстренных служб, на западе столицы произошли сразу несколько аварий. В общей сложности в ДТП попали около 50 машин.

Ранее в ГИБДД Москвы попросили водителей не садиться за руль, если на машине по-прежнему летние шины. Уже сейчас на дорогах наблюдается гололедица, а за ночь, по прогнозам синоптиков, сформируется даже снежный покров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

