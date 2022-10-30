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Новости

30 октября, 23:15

Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте

Движение затруднено на Рублевском шоссе из-за ДТП

В МВД прокомментировали массовую аварию на Рябиновой улице в Москве

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Автобус, мотоцикл и 12 автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте. По данным экстренных служб, на западе столицы произошли сразу несколько аварий. В общей сложности в ДТП попали около 50 машин.

Ранее в ГИБДД Москвы попросили водителей не садиться за руль, если на машине по-прежнему летние шины. Уже сейчас на дорогах наблюдается гололедица, а за ночь, по прогнозам синоптиков, сформируется даже снежный покров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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