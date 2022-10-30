Появились кадры массовой аварии на Рябиновой улице в Москве

Массовая авария с участием нескольких автомобилей, автобуса и мотоцикла произошла на Рябиновой улице в Москве. Очевидцы прислали кадры с места происшествия.

Свидетели инцидента сообщили, что количество попавших в аварию машин достигает нескольких десятков. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

