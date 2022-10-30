Не менее 40 человек погибли при обрушении моста в Индии – СМИ

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Минимум 40 человек погибли при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии. Об этом сообщает местный телеканал Odisha TV.

Также сообщается о более чем 100 пропавших без вести.

Мост на плотине Мачху в Морби оставался закрытым последние два года. День назад его открыли после реконструкции.

Как сообщают журналисты телеканала, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек. Среди них также были дети.

На место происшествия направлены команды пожарных из города Морби и других окрестных поселений. Спасательная операция осложнена сильным течением реки в районе трагедии, а также ночным временем.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился выплатить семьям погибших по 200 тысяч рупий. Раненым перечислят по 50 тысяч рупий.

Накануне более 150 человек погибли в результате давки в центре Сеула во время празднования Хэллоуина. Среди них – четыре гражданки России.

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