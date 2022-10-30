В Южной Корее объявлен национальный траур в связи с трагедией в Сеуле

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур в связи с трагедией, произошедшей в центре Сеула. Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших.

"Как президент, который отвечает за жизнь и безопасность людей, у меня тяжело на сердце, и я изо всех сил пытаюсь справиться со этим горем. <...> Самое главное сейчас – установить причину происшествия и предотвратить подобные трагедии", – приводит его слова агентство Yonhap.

В субботу во время празднования Хэллоуина в Сеуле на одной из центральных улиц города возникла давка, в результате которой, по последним данным, погибли не менее 149 человек.

По меньшей мере 76 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы.

Власти Южной Кореи сообщили, что к утру воскресенья получили уже около 270 сообщений о пропавших без вести. По их словам, все данные передаются в полицию.

Ранее сенатор Алексей Пушков осудил людей, продолживших праздновать Хэллоуин на улицах Сеула, несмотря на трагедию. Политик указал, что для "общества развлечений" веселье оказалось важнее гибели 150 человек во время давки.



Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ

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