Пушков осудил веселящихся на фоне давки в Сеуле людей

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Сенатор Алексей Пушков осудил людей, продолживших праздновать Хэллоуин на улицах Сеула, несмотря на трагедию.

Политик указал, что для "общества развлечений" веселье оказалось важнее гибели 150 человек во время давки.

"Одна из характерных черт современного "общества развлечений" – ослабление или даже полная утрата нравственного чувства. На его место приходит неуемное стремление к "хайпу", тусне и селфи – хоть на фоне трупов, хоть на фоне печей Освенцима", – написал политик в своем телеграм-канале.

По последним данным, в результате давки в центре Сеула погибли не менее 150 человек. По меньшей мере 76 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы.

Как сообщают СМИ, в настоящее время власти южнокорейской столицы получили свыше 270 сообщений о пропавших без вести.

По словам очевидцев, давка могла возникнуть после того, как в толпе распространился слух, что в одном из баров Сеула видели известного поп-исполнителя. После этого многие люди устремились в узкий переулок, где расположено заведение, в котором якобы отдыхает знаменитость.



Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ

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