Очевидцы смертельной давки в Сеуле назвали возможные причины произошедшего

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Причиной давки в Сеуле, жертвами которой стали почти 150 человек, могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон.

Как сообщил южнокорейскому телеканалу YTN один из очевидцев произошедшего, после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного поп-исполнителя, люди устремились в переулок, где расположено заведение. Имя звезды телеканал не называет.

Другой очевидец рассказал местным СМИ, что давка могла возникнуть из-за того, что в одном из клубов якобы раздавали конфеты с наркотиками.

Как рассказал журналистам начальник пожарной части района Йонсангу, давка происходила в основном в переулках. Представитель отдела полицейского участка, в свою очередь, сообщил, что информация о наркотиках в настоящее время не подтверждена, идет проверка.

Давка в центре Сеула произошла в субботу вечером во время празднования Хэллоуина. По последним данным, погибли не менее 149 человек. По меньшей мере 76 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.



Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!