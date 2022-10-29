29 октября, 22:39Происшествия
Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ
Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Число погибших в результате давки в центре Сеула во время празднования Хэллоуина возросло до 146, сообщает телеканал YTN со ссылкой на представителя спасательных служб.
В результате инцидента также получили травмы не менее 150 человек.
До этого стало известно, что на происшествие отреагировали южнокорейский президент Юн Сок Ель и глава кабмина Хан Док Су. Они призвали врачей оказать всю нужную помощь пострадавшим.
Лидер страны также созвал экстренное совещание в связи с инцидентом. В свою очередь, мэр столицы О Се Хун из-за данного ЧП решил отменить свой визит в Европу.
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