Более 170 человек погибли из-за беспорядков на стадионе в Индонезии

12:32
Фото: AP Photo/Trisnadi
В результате массовых беспорядков на футбольном стадионе в индонезийском городе Маланга погибли 174 человека, более 100 человек были госпитализированы. Об этом сообщает Kompas TV со ссылкой на вице-губернатора Восточной Явы Эмиля Дардака.
Беспорядки начались после после матча между командами "Арема" и "Персебая", который завершился со счетом 2:3. Фанаты проигравшей команды выбежали на поле, а полицейские применили против них слезоточивый газ. Это спровоцировало панику и давку. Изначально сообщалось о 127 погибших.
По словам Дардака, 11 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с трагедией. Он поручил полиции и Футбольной ассоциации Индонезии провести тщательное расследование. Также Видодо приказал приостановить чемпионат Индонезии по футболу до завершения расследования.
Глава Футбольной ассоциации Индонезии Юнус Нуси отметил, что организация взаимодействует с Международной федерацией футбола (FIFA) по данной ситуации.
"Было общение с FIFA, организация запросила отчет. Мы будет контактировать с ФИФА, чтобы не попасть под санкции", – приводит его слова detik.com.
Ранее по меньшей мере 25 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции. Авария случилась в Шанлыурфе. По данным источника, ЧП произошло из-за того, что водители совершали маневр, чтобы избежать столкновения из-за неправильного обгона.
Более 127 человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии
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