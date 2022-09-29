Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в лондонском аэропорту – СМИ

Фото: twitter.com/BrokeBritannia

Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в лондонском аэропорту Хитроу.

По информации телеканала Sky News, речь идет о лайнерах южнокорейской авиакомпании Korean Air и исландской Icelandair.

В администрации аэропорта сообщили, что на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Другие подробности инцидента не приводятся.

"<...> службы экстренной помощи следят за тем, чтобы все пассажиры и члены экипажа были в безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два небольших самолета столкнулись при посадке в калифорнийском городе Уотсонвилл. В результате инцидента погибли несколько человек.

До этого два самолета столкнулись в международном аэропорту Гарри Рида в городе Лас-Вегас, штат Невада. Люди, находившиеся на борту, погибли.

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