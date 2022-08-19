Несколько человек погибли при столкновении двух небольших самолетов в Калифорнии

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Два небольших самолета столкнулись в калифорнийском городе Уотсонвилл. Как сообщили городские власти в Twitter, в результате инцидента погибли несколько человек.

Уточняется, что ЧП произошло, когда оба судна шли на посадку в муниципальном аэропорту Уотсонвилла. На место выехали экстренные службы.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации, речь идет о самолетах Cessna 152 и Cessna 340. Отмечается, что на борту первого судна находился один человек, на борту второго – два.

Ранее сообщалось, что два самолета столкнулись в Международном аэропорту Гарри Рида в городе Лас-Вегас, штат Невада. Люди, находившиеся на борту, погибли.

До этого в американском штате Техас самолет с пассажирами рассыпался на куски при взлете. В результате пострадал только один человек из 21. Лайнер McDonnell Douglas DC-9-87 не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной высоты в районе города Брукшир и выехал за ограждение на пересеченную местность, впоследствии разбившись.