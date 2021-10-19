Самолет с пассажирами разбился в США

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В американском штате Техас самолет с пассажирами рассыпался на куски при взлете. В результате этого пострадал только один человек из 21, сообщает местный телеканал Click2Houston.

Лайнер McDonnell Douglas DC-9-87 не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной высоты в районе города Брукшир (округ Уоллер) и выехал за ограждение на пересеченную местность, впоследствии разбившись.

Почти всех пассажиров и членов экипажа удалось безопасно эвакуировать, одного пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что недалеко от кампуса средней школы в городе Санти американского штата Калифорния легкомоторный самолет рухнул на жилые дома и загорелся. Огнем оказались охвачены несколько зданий. В результате два человека погибли.