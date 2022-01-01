Не менее 12 человек погибли в результате давки в Индии – СМИ

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Фото: AP/TASS/Nardus Engelbrecht
По меньшей мере 12 человек стали жертвами давки в Индии. Об пишет издание Hindustan Times.
Трагедия произошла во время религиозного праздника вблизи усыпальницы Вайшно Деви в штате Джамму и Кашмир. Помимо прочего, 13 человек там получили различные ранения.
Как удалось установить полицейским, причиной давки явилась ссора между паломниками.
В свою очередь, премьер-министр страны Нарендра Моди рассказал, что семьи погибших получат компенсацию. Она составит по 200 тысяч рупий (2,6 тысячи долларов).
Ранее на концерте Трэвиса Скотта в рамках фестиваля Astroworld из-за возникшей давки пострадали более 300 человек, еще восемь человек погибли. По данным СМИ, инцидент произошел из-за того, что во время выступления рэпера люди начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику.
Правоохранительные органы инициировали расследование с целью выяснить, обеспечили ли организаторы мероприятия достаточное количество выходов с площадки. Сам Скотт, комментируя происшествие, заверил фанатов, что помогает полиции в расследовании.
Не менее восьми человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе
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