В Генконсульстве сообщили, что россияне не пострадали в давке на концерте в Хьюстоне

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Фото: Invision/AP/Amy Harris
Россияне отсутствуют в списке пострадавших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотт в штате Техас. Об этом со ссылкой на данные американских властей сообщили в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне, передает ТАСС.
"По данным местных властей, среди потерпевших российских граждан не было", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 5 ноября на концерте Скотта из-за возникшей давки пострадали более 300 человек. По предварительным данным, восемь человек погибли. Как сообщали СМИ, инцидент произошел из-за того, что во время выступления рэпера люди начали тесниться к передней части сцены, это вызвало панику.
Правоохранительные органы проводят расследование, изучая записи с камер видеонаблюдения. Им предстоит выяснить, обеспечили ли организаторы фестиваля достаточное количество выходов с площадки.
Сам Трэвис Скотт, комментируя происшествие, заверил фанатов, что помогает полиции в расследовании. Накануне музыкант также сообщил, что оплатит похороны погибших.
Не менее восьми человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе
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