Власти Сеула получили 270 сообщений о пропавших без вести после давки – СМИ

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Власти Сеула получили около 270 сообщений о пропавших без вести в связи с давкой в центре южнокорейской столицы, передает агентство Yonhap.

Уточняется, что такое количество обращений было зафиксировано к 07:00 по местному времени (01:00 по московскому времени).

"Власти города заявили, что получают сообщения о пропавших без вести людях <...> и передают данные полиции", – говорится в сообщении.

Давка в центре Сеула произошла в субботу вечером во время празднования Хэллоуина. По последним данным, погибли не менее 149 человек. По меньшей мере 76 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы.

Как рассказали очевидцы, давка могла возникнуть из-за слуха о том, что в одном из баров Сеула видели знаменитость.

Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ

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