Число россиян, погибших в давке в Сеуле, увеличилось до четырех

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Число гражданок России, погибших в массовой давке в Сеуле, возросло до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Южной Корее.

"Всего четыре гражданки РФ погибли. Судя по имени, погибшая этническая кореянка. Полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России", – заявили в дипмиссии.

Там отметили, что сотрудники посольства и МИД РФ посетили морг, чтобы проверить все имеющиеся факты. По их данным, четырем погибшим россиянкам было от 20 до 30 лет. Родственники четвертой жертвы находятся на связи с посольством.

Ряд пострадавших в давке россиян продолжают числиться пропавшими без вести. Их семьи также звонят в дипмиссию.

Южнокорейская полиция, в свою очередь, завершила опознание погибших. В настоящее время правоохранители начали устанавливать личности пострадавших. Число жертв может увеличиться, добавили в посольстве РФ.

Трагедия произошла в субботу вечером в районе Итхэвон южнокорейской столицы во время празднования Хэллоуина. Вышедшие на массовые гуляния люди столпились в узком переулке шириной 4 метра. По некоторым данным, давка возникла из-за слуха о том, что в одном из баров был замечен известный поп-исполнитель.

По последним данным, жертвами стал 151 человек: 97 женщин и 54 мужчины. Как сообщают местные СМИ, среди погибших есть выходцы из Узбекистана, Ирана, Норвегии и Китая.

В Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 5 ноября. Президент страны Юн Сок Ель выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что важно установить причину трагедии и предотвратить подобные происшествия.

Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ

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