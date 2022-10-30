Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с трагедией в Сеуле

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Владимир Путин выразил президенту Южной Кореи Юн Сок Елю соболезнования в связи с гибелью людей в массовой давке в Сеуле. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших", – указано в тексте.

Также президент России пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

Трагедия произошла в субботу вечером в районе Итхэвон южнокорейской столицы во время празднования Хэллоуина. Вышедшие на массовые гуляния люди столпились в узком переулке шириной 4 метра. По некоторым данным, давка возникла из-за слуха о том, что в одном из баров был замечен известный поп-исполнитель.

По последним данным, жертвами стали 153 человека. В их числе четыре россиянки в возрасте от 20 до 30 лет. Как сообщают СМИ, среди погибших также есть выходцы из Узбекистана, Ирана, Норвегии и Китая.

В Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 5 ноября. Президент страны Юн Сок Ель выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что важно установить причину трагедии и предотвратить подобные происшествия.

Число погибших в давке в Сеуле выросло до 153

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