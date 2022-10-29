ДТП произошло на Зубовской площади

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием двух машин произошло на Зубовской площади в центре Москвы, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В настоящее время на место прибыли оперативные службы столицы. Выясняются все детали случившегося, уточняется информация о пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что из-за аварии на данный момент заняты две полосы из трех. Водителей попросили по возможности объезжать этот участок.

Ранее ДТП с участием грузового автомобиля и пешехода произошло на Новом Арбате. Авария случилась в районе дома 2.

До этого также стало известно, что на западе столицы водитель коммерческого автобуса не справился с управлением и врезался в семь припаркованных авто. Уточнялось, что перед аварией водитель ТС завершил смену и ехал без пассажиров в автопарк.



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