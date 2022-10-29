Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием грузового автомобиля и пешехода произошло на Новом Арбате, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Авария случилась в районе дома 2. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Ранее ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в ульяновском Димитровграде. В результате аварии пострадали шесть человек.

Транспортные средства столкнулись днем 25 октября на проспекте Автостроителей. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних детей – 2005 и 2006 годов рождения. Троим оказали необходимую медицинскую помощь, еще троих осмотрели и отпустили домой.



ДТП с участием иномарки и полицейского мотоцикла произошло в центре Москвы

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