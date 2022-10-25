Автомобиль сына Мантурова попал в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Автомобиль сына главы Минпромторга Дениса Мантурова попал в ДТП с участием автобуса в Люблине, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, никто не пострадал. Евгений Мантуров после аварии остался на месте происшествия и дождался прибытия сотрудников ГИБДД.

Отмечается, что повреждения автобуса минимальны, поскольку столкновение произошло на низкой скорости. После прибытия сотрудников Госавтоинспекции автобус покинул место аварии своим ходом.

Ранее сообщалось, что маршрутка врезалась в отбойник и опрокинулась на 29-м километре Киевского шоссе. В автобусе находились 25 человек. В результате аварии пострадали десять человек, погибла 35-летняя женщина.



Один человек погиб в аварии на Киевском шоссе в ТиНАО

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