Число погибших в давке в Сеуле достигло 154 человек

Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN

Количество погибших в давке во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле достигло 154 человек. Об этом сообщает МВД Южной Кореи.

По данным министерства, среди погибших 26 иностранцев. По состоянию на 23:00 по местному времени (17:00 по московскому времени) 98 погибших – женщины, а 56 – мужчины. 11 жертвам было от 10 до 20 лет, а 103 – от 20 до 30 лет. 30 погибшим было 30–40 лет, а восьмерым – 40–50 лет. Жертвами давки стали также граждане России, Китая, Ирана, США, Японии, Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.

В общей сложности в результате происшествия пострадали 132 человека.

Профессор Шаньдунского университета по кафедре юриспруденции Чон Чжэ Чжун рассказал РИА Новости, что переулок, где произошло происшествие, регулярно становился проблемным участком во время проведения фестиваля по случаю Хэллоуина. По его словам, там каждый год было много людей.

"Этот переулок – это самое загруженное место, которое соединяет отель Hamilton – главное место сбора на Итхэвоне – с находящимися позади него на вершине целыми рядами клубов и мест общепита. Там и раньше происходили большие и малые происшествия, поэтому нынешнюю ситуацию можно было предвидеть", – считает Чон Чжэ Чжун.

Профессор пояснил, что переулок имеет наклон и ширину четыре метра, что меньше даже по сравнению с соседними узкими улицами. Кроме того, на этом участке "даже простой сток воды превращается в водопад".

Спасательные службы ранее предположили, что скопившиеся в задней части переулка люди могли споткнуться и упасть, тем самым задавив впереди стоявших. Это могло вызвать эффект домино и сильную давку у выхода из переулка.

В связи с произошедшим президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур, который продлится до 5 ноября. Президент выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что важно установить причину трагедии и предотвратить подобные происшествия.

В результате давки в Сеуле погибли четыре россиянки. Им было от 20 до 30 лет. Ряд пострадавших в давке россиян продолжают числиться пропавшими без вести. Их семьи также звонят в дипмиссию.



Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура

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