Продюсер Витаса рассказал о состоянии артиста после скандала в караоке

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

После скандала в караоке Витас находится в расстроенных чувствах. Об этом сообщает Prozvezd со ссылкой на продюсера певца Сергея Пудовкина.

23 октября стало известно, что в ходе конфликта в караоке-клубе Москвы Витас распылил газовый баллончик в лицо одному из посетителей заведения. Пострадавший обратился с заявлением в отношении певца в правоохранительные органы. По факту происшествия полиция начала проверку.

"По-человечески, это все его расстраивает. Он понимает, что конфликты и агрессия – это путь к саморазрушению. Витас, кстати, мне о произошедшем ничего не рассказывал изначально: я узнал от журналистов", – поделился Пудовкин.

По его словам, певцу и тому, что подал заявление в полицию, следует "по-мужски поговорить" и извиниться. Он отметил, что доводить до суда эту ситуацию будет лишним.

"Я никогда не отрицал: чем больше популярность, тем больше шансов из-за банальности стать героем скандальной ситуации", – рассказал продюсер артиста.

В свою очередь, юрист Дмитрий Квашу отметил, что на данный момент нет информации о том, что побудило Витаса к совершению подобных действий. Это могло быть как хулиганство, так и самооборона. Предъявить обвинения артисту сотрудники полиции могут только после того, как соберут все доказательства.

Полиция начала проверку конфликта с участием певца Витаса в караоке-клубе в центре Москвы

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