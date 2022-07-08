Полиция задержала пьяного мужчину за вандализм в столичном метро

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Правоохранители задержали пьяного мужчину в столичном метро за вандализм, рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

В полиции сообщили, что 19-летний подозреваемый ссорился со своей знакомой на станции "Баррикадная".

"Молодой человек несколько раз бросил свой рюкзак в сторону проходящего электропоезда, после чего умышленно нанес удар рукой по лицевой части зеркала заднего обзора, разбив его, тем самым причинив материальный ущерб", – передает Агентство "Москва" слова Васенина.

На злоумышленника уже завели уголовное дело о вандализме.

Ранее стало известно о конфликте между двумя мужчинами в московском метро, который закончился применением газового баллончика.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что ссора между гражданами произошла на бытовой почве, в результате которой один из участников распылил в лицо своему оппоненту газовый баллончик, а затем скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал от станции "Автозаводская" до станции "Технопарк".