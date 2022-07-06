Мужчина в вагоне метро распылил баллончик в лицо своему оппоненту

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Конфликт между двумя мужчинами в московском метро закончился применением газового баллончика, рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. Об этом сообщает РИА Новости.

"...между двумя гражданами в вагоне электропоезда произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников распылил в лицо своему оппоненту газовый баллончик", – объяснили в ведомстве.

Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал от станции "Автозаводская" до станции "Технопарк".

Личность нападавшего устанавливается, идет розыск. Пострадавший отказался от госпитализации.

В мае московское Главное управление МВД России сообщило о пьяном пассажире с пистолетом, который вымогал деньги в переходе московского метро. В результате инцидента никто не пострадал.