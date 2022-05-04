Пьяный пассажир с пистолетом вымогал деньги в переходе московского метро

10:18
В результате инцидента никто не пострадал.
Кроме того, подозреваемый угрожал пистолетом 22-летнему молодому человеку, требуя отдать ему деньги и мобильный телефон.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника, в ходе личного досмотра у него были изъяты два патрона и пистолет. Оружие является списанным охолощенным и не относится к категории огнестрельного, патроны являются светозвуковыми, к категории боеприпасов не относятся, уточнили в столичном ГУ МВД России.
"В отношении 34-летнего жителя столицы, подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка и разбойном нападении на пассажира, СУ УВД на Московском метрополитене возбуждены уголовные дела", – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
В качестве меры пресечения мужчине избран домашний арест.
Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который устроил драку в вагоне метро и распылил перцовый баллончик в лицо другому пассажиру.
Инцидент произошел в вечерний час пик в вагоне поезда, следовавшего от станции "Таганская" до станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.
В результате пострадали 21-летний молодой человек и 42-летняя женщина, ставшая случайной свидетельницей драки. В настоящее время угрозы для их здоровья нет. По данным полиции, злоумышленник также похитил мобильный телефон потерпевшего и попытался скрыться, однако был задержан на станции "Текстильщики".
Троих мужчин задержали после драки в метро
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