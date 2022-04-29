Неадекватного инкассатора с пистолетом задержали в банке на юге Москвы

15:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину с пистолетом в отделении банка на Домодедовской улице на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
Вечером в среду, 27 апреля, посетители банка сообщили правоохранителям об агрессивном инкассаторе, который размахивал предметом, похожим на пистолет. Полицейские оперативно прибыли на место.
"После непродолжительного диалога полицейский убедил агрессивного мужчину убрать пистолет. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 38-летний житель столицы. Изъят пистолет Макарова и патроны к нему", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").
"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в полиции.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который устроил драку в вагоне метро. Он также распылил перцовый баллончик в лицо другому пассажиру. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии.
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