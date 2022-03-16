В центре Москвы задержали водителя с пистолетом и патронами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ГИБДД остановили в центре Москвы мужчину на иномарке, при котором были патроны и похожий на пистолет предмет. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что все предметы изъяты и направлены на экспертизу. В ведомстве указали, что в настоящий момент проводится проверка.

По данным источника агентства, мужчина показал полицейским документы на оружие, однако их подлинность вызвала у правоохранителей сомнения.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники ДПС, которые остановили один из автомобилей для проверки документов, обнаружили в салоне пистолет ТТ и патроны калибра 7,62 миллиметра.

В отношении задержанного водителя возбудили уголовное дело о незаконном ношении оружия. Кроме того, на него составили административные протоколы – мужчина отказался от медосвидетельствования и ездил с нарушением правил установок госномера.