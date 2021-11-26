Мужчина обстрелял такси из пневматического пистолета в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Полиция начала проверку, после того как накануне вечером в Басманном районе Москвы в ходе конфликта мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

"Вечером 25 ноября в правоохранительные органы поступила информация о стрельбе на улице Маросейке. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что по указанному адресу между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, мужчина 2001 года рождения, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что от выстрелов никто не пострадал, однако пули повредили следовавший мимо автомобиль такси марки Kia. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли туристический автобус. Уточнялось, что водитель автобуса нашел в его салоне пять поврежденных стекол, на которых остались следы от выстрелов из пневматического оружия. Полицейские начали проверку, а также поиск злоумышленников.

